2019-09-18T14:10:55+03:00
Происшествия

Ковровчанин нарубил сосен на 200 тысяч рублей

Уголовное дело передано в суд
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ковровчанина. Мужчине предъявлено обвинение за незаконную рубку леса.

По данным УМВД по Владимирской области, в июне текущего года мужчина без разрешительных документов срубил почти девять кубических метров сырорастущих деревьев сосны. Ущерб лесному фонду превысил 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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