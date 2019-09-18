Ковровчанин нарубил сосен на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-18T14:10:55+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ковровчанина. Мужчине предъявлено обвинение за незаконную рубку леса.

По данным УМВД по Владимирской области, в июне текущего года мужчина без разрешительных документов срубил почти девять кубических метров сырорастущих деревьев сосны. Ущерб лесному фонду превысил 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU