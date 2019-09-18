Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-18T13:18:24+03:00

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Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось очередное заседание общественно-консультативного Совета ТЭК при региональном УФАС. В его работе приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона: ОАО «Газпром газораспределение Владимир», ОАО «ВОЭК», Владимирского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Владимиртеплогаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ВКС», а также представители Департамента цен и тарифов.

Основной темой совещания стала готовность владимирских предприятий ТЭК к началу отопительного сезона. Стороны обсудили вопросы, связанные с взаимодействием поставщиков тепловой энергии, топливников и ресурсоснабжающих организаций. На совете было отмечено, что какие-либо проблемы в хозяйственной деятельности предприятий не должны стать помехой для того, чтобы начать отопительный сезон. Энергетики договорились о том, что все компании, от которых зависит теплоснабжение жителей областного центра, своевременно приступят к выполнению своих социальных обязательств.

Напомним, отопительный сезон во Владимире начнется в соответствии с постановлением главы города. В подписанном нормативном документе будет определен срок, в течение которого поставщики тепловой энергии и коммунальщики должны включить источники и заполнить системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU