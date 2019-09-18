В Александрове жительница Мордовии обокрала пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-18T12:56:58+03:00

Пока бабушка спала, она достала из ее шкафа 40 тысяч рублей

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В сентябре текущего года в полицию обратилась 88-летняя местная жительница. Бабушка сказала, что из ее квартиры украли 40 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД, полицейские через несколько дней задержали в Александрове подозреваемую - 28-летнюю жительницу Республики Мордовия.

Воровка стала объяснять: приехала во Владимирскую область, занималась продажей вещей, а товар предлагала, когда ходила по квартирам жителей. В очередной обход она заметила, что квартира не заперта, решила войти. Сразу женщина полезла в шкаф, нашла там 40 тысяч рублей и ушла. Пожилая хозяйка в момент совершения кражи спала и не слышала подозрительных звуков.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность женщины к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU