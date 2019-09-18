В Москве откроется выставка, посвященная владимирскому конструктору Шпагину

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-18T12:37:35+03:00

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В День оружейника, 19 сентября, московский Музей Победы представит уникальные материалы об уроженце Владимирской губернии, прославленном конструкторе Георгии Шпагине – создателе пистолета-пулемёта ППШ.

- Наряду с танком Т-34, ППШ является одним из символов нашей Победы над нацистской Германией, – отмечает куратор выставки Тимофей Синицин.

Посетители увидят более 20 раритетов из фондов Музея Победы. Среди экспонатов – пистолет-пулемет Шпагина, фотографии 1940-х годов, рассказывающие о создании и боевом применении этого оружия, плакаты, наставления по стрелковому делу. Выставка будет работать до 20 октября 2019 года.

Георгий Шпагин родился в 1897 году в деревне Клюшниково Ковровского уезда. В 1916 году Шпагина призвали в царскую армию. В действующую армию он не попал из-за полученной в детстве травмы, а был направлен в оружейную мастерскую, где работали тульские оружейники. В 1920 году он поступил слесарем в опытную мастерскую Ковровского пулемётного завода. В 1931 году Василий Дегтярёв и Георгий Шпагин начали работу над созданием крупнокалиберного пулемёта. Вершиной конструкторской деятельности Шпагина справедливо считается созданный им в 1940 году пистолет-пулемёт.

ИСТОЧНИК KP.RU