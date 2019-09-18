2019-09-18T10:21:40+03:00
Происшествия

В поезде во Владимире у студента пражской консерватории украли мобильник

Вора задержали только в Кирове
Вероника ПАНИНА
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С 20-летним чешским туристом, студентом пражской консерватории, путешествующим по России на поезде, случилась настоящая «история с географией».

Молодой парень из Чехии ехал в поезде «Москва-Приобье». Едва отъехав от Москвы, он пошел в вагон-ресторан, легкомысленно оставив дорогой мобильный телефон в купе. А вернувшись, мобильника не обнаружил.

На ближайшей станции - а это оказался Владимир - гражданин Чехии обратился в местную полицию. Сотрудники Владимирского линейного отдела передали информацию дальше по пути поезда - в Кировский отдел МВД России на транспорте.

Сотрудники тамошней транспортной полиции сработали оперативно - прямо в поезде они нашли ранее судимого 36-летнего уроженца Свердловской области, у которого в купе под матрасом был обнаружен тот самый телефон. Как выяснилось, он воспользовался рассеяностью чешского студента, и, увидев бесхозный телефон на столике в купе, «приватизировал» его.

Следственным отделом Владимирского отдела МВД на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Учитывая стоимость телефона, максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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