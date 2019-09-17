В Коврове назначили нового городского прокурора

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-17T17:15:14+03:00

Максим Коновалов работает в прокуратуре Владимирской области с июня 2017 года

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 879-к старший советник юстиции Максим Коновалов назначен на должность Ковровского городского прокурора.

Максим Коновалов родился в 1975 году в городе Коломна Московской области. В 1997 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

После проходил службу в органах прокуратуры Московской области: помощник Коломенского городского прокурора, старший следователь Коломенской городской прокуратуры, следователь по особо важным делам Коломенской городской прокуратуры, заместитель Егорьевского городского прокурора, Егорьевский городской прокурор, прокурор города Жуковский, заместитель Воскресенского городского прокурора.

С 27 июня 2017 года работает в органах прокуратуры Владимирской области. Заместитель Ковровского городского прокурора, последняя занимаемая должность - Владимирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU