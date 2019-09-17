2019-09-17T16:05:43+03:00
Общество

Во Владимирской области пройдут внеплановые отключения телерадиовещания

Отключат вещание в семи районах области
Валерия ПРОНИНА
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В сентябре во Владимирской области будут проводиться внеплановые отключения телерадиовещания в связи с проведением работ по обследованию и оценке технического состояния антенно-мачтовых сооружений на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети.

18 сентября с 9.00 до 10.00 и 19 сентября с 9.00 до 14.00 отключат вещание в Юрьев-Польском районе. 19 сентября и 20 сентября с 9.00 до 14.00 - в Александровском. В Киржачском - 20 и 23 сентября с 9.00 до 14.00.

23 и 24 сентября также с 9 утра не будет вещания в Ковровском районе, а 24 и 25 - в Гусь-Хрустальном. 25 сентября и 26 с 9.00 до 14.00 - в Муроме, 26 и 27 сентября - в Гороховецком - время отключения все то же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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