Владимирцев приглашают на "Кросс наций"

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-17T14:47:54+03:00

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21 сентября в Загородном парке пройдет традиционный "Кросс наций". Торжественное открытие соревнований намечено на 11.40.

После этого пройдет несколько забегов: дистанцию в 1 км пробегут девочки и мальчики 2004-2009 гг. В 13 часов состоится забег длиной 2 км (участвуют юноши и девушки 2002-2003 гг). В 13.15 - старт забега на дистанцию 4 км (2001 г.р. и старше).

В 13.45 - награждение победителей.

Предварительная регистрация участников (при условии наличия справки из поликлиники) проводится до 20 сентября по телефону (4922)54-53-89, а также по электронной почте sportnew_fok4@mail.ru

Номерки можно получить до 20 сентября с 10 до 18 часов в помещении ФОКа по адресу: ул. Парижской Коммуны, 45д или в день соревнований, 21 сентября, с 10 до 11:45.

ИСТОЧНИК KP.RU