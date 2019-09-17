2019-09-17T14:36:56+03:00
Общество

На трассе М-7 «Волга» в Вязниках приступили к строительству развязки

Скорость движения ограничена до 40 км/ч
Валерия ПРОНИНА
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В 2020 году во Владимирской области появится новая транспортная развязка на 300 км федеральной автодороги М-7 «Волга». ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в сентябре 2019 года приступил к строительству искусственного сооружения в городе Вязники.

Движение транзитного транспорта по автомагистрали М-7 «Волга» предусмотрено по 2-м полосам проезжей части (по 1-ой полосе в каждом направлении). Скорость ограничена до 40 км/ч. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов учесть информацию при планировании поездок и следовать установленной схеме движения на участке.

Строительство не затронет расположенный рядом с трассой ботанический памятник природы – «Загородный лесопарк «Комзяки» и охранную зону Комзяковских прудов. В рамках проекта запланирована реконструкция участка автодороги М-7 «Волга» протяженностью 1,16 км с расширением проезжей части до шести полос движения. На разделительной полосе появится металлическое барьерное ограждение, что исключит лобовые столкновения автомобилей. Также сделают шумозащитные экраны близ жилой застройки.

Для комфортного проезда в темное время суток на развязке смонтируют 4,2 км линий электроосвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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