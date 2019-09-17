Ковровчанин прописал у себя 20 иностранцев
Но так и не впустил их в свой дом
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Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Ковровчанин с июля прошлого года по июль текущего направил в территориальный отдел по вопросам миграции 20 уведомлений о прибытии граждан среднеазиатских республик. Он указал место проживания 20 человек в своей квартире. Но так и не впустил их в свой дом.
Мужчину могут лишить свободы на три года за фиктивную постановку на учет.
ИСТОЧНИК KP.RU