Ковровчанин прописал у себя 20 иностранцев

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-17T14:27:05+03:00

Но так и не впустил их в свой дом

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Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Ковровчанин с июля прошлого года по июль текущего направил в территориальный отдел по вопросам миграции 20 уведомлений о прибытии граждан среднеазиатских республик. Он указал место проживания 20 человек в своей квартире. Но так и не впустил их в свой дом.

Мужчину могут лишить свободы на три года за фиктивную постановку на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU