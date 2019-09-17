2019-09-17T13:44:43+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном напали на женщину: ударили и вырвали сумку

Грабителя искали несколько недель
Валерия ПРОНИНА
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В июне текущего года в полицию обратилась местная жительница. Она сказала, что вечером на улице на нее напал неизвестный. Незнакомец, проходя мимо, стал вырывать сумку с деньгами. Когда женщина стала сопротивляться, мужчина ударил ее.

По данным УМВД, полицейские несколько недель искали незнакомца. В итоге во всем признался 32-летний гусевчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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