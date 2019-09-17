Экс-руководитель поселка Александровского района пойдет под суд за махинации с зарплатой

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-17T12:54:47+03:00

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В Александровском районе Следком возбудил уголовное дело против бывшей главы одного из муниципальных образований. Ее подозревают в преступлении по статье 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества). Действия экс-главы поселка не потрясают своей изощренностью. Как считает следствие, весной 2019 года к ней обратился знакомый с просьбой трудоустроить одного гражданина на должность главного специалиста.

Гражданин на службу был зачислен, но на работу не ходил. А его зарплату получала сама глава муниципального образования. Зарплата воображение тоже не потрясает - за четыре месяца, с мая по сентябрь, подозреваемая присвоила 60 тысяч рублей. То есть зарплата главного специалиста составляла 15000 рублей в месяц.

После того, как все вскрылось, глава поселка написала заявление об увольнении по собственному желанию, вину признала и готова компенсировать государству ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU