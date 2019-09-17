Владимирцы будут искать в городе радиацию пешком, на самокатах и на велосипеде

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-17T12:04:32+03:00

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21 сентября во Владимире в седьмой раз пройдет просветительский проект «Атомный велопробег», организованный Информационным центром по атомной энергии. ИЦАЭ предлагает всем желающим замерить радиоактивность различных городских объектов и нанести результаты на карту, чтобы они были в открытом доступе.

Впервые запланированы не только веломаршруты, но и маршруты для самокатов и пешеходов. Всего маршрутов будет 5 - 2 для велосипедистов, два для самокатов и один пешеходный. Перед началом «Атомного пробега» с участниками проведут инструктаж, научат пользоваться дозиметрами и раздадут маршрутные листы, куда надо будет вносить данные. Каждую команду будет сопровождать опытный дозиметрист и фотографы.

Предыдущие 7 «Атомных велопробегов» не показали каких-то пугающих результатов - радиационный фон во Владимире везде в норме. Но городские легенды про то, что «Владимир излучает», продолжают гулять, и очередная просветительская акция будет не лишней.

Начало акции в 11:00. Место старта: ИЦАЭ Владимира, Октябрьский пр-т, д.3 (вход со двора через шлагбаум). Дополнительная информация и запись на прохождение одного из маршрутов по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.

ИСТОЧНИК KP.RU