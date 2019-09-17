2019-09-17T10:33:01+03:00
Общество

Во Владимирской области региональная выплата за второго и последующих детей предоставляется независимо от доходов семьи

За 8 месяцев 2019 года ее получили свыше 4 тысяч родительских пар
Алексей СУХОВ
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С января 2019 года во Владимирской области в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрена единовременная денежная выплата семьям при рождении второго и последующих детей, а также двойни и тройни.

За 8 месяцев 2019 года эту выплату получили свыше 4 тысяч семей. При этом право на выплату имеют все семьи, независимо от доходов и имущественного положения семьи. Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Её размер в 2019 году составляет: на второго ребёнка – 4531 рубль; на третьего и каждого последующего ребёнка – 9059 рублей; на двойню – 15095 рублей; на тройню – 110250 рублей.

Заявитель обращается в отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи со следующими документами: заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию; паспорт; копии свидетельств о рождении детей; документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.

Выплата приходит либо на счёт получателя в каком-либо банке, либо через "Почту России" не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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