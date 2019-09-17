2019-09-17T10:04:08+03:00
Экономика

Два предприятия Владимирской области могут войти в пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели

Это гусевской стекольный завод "Символ" и Муромский завод трубопроводной арматуры
Артём Черепанов
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Министерство труда РФ составило список из 264 предприятий, которые могут принять участие в пилотном проекте по сокращению рабочей недели до 4 дней. Он опубликован на сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. В проект могут войти два предприятия из Владимирской области: Гусевской стекольный завод "Символ" (г. Курлово) и Муромский завод трубопроводной арматуры.

В пилотном проекте могут принять участие предприятия из 29 регионов России. Условия и подробности проекта станут известны 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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