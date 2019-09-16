Владимирец, зарезавший любовника жены, попал на скамью подсудимых

16 Сент. 20:24 2019-09-16T20:24:19+03:00

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Мужчины столкнулись в подъезде многоэтажки на улице Растопчина ранним утром 31 марта. Между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Но пьяный супруг решил расправиться с соперником и из ревности несколько раз ударил его ножом. К истекавшему кровью горожанину вызвали врачей, медики успели приехать, но помочь не смогли: раненый умер в машине скорой помощи. Нападавший владимирец был арестован и до сих пор находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве, рассмотрение дела во Фрунзенском районному суде начнется 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU