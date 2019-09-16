2019-09-16T17:54:35+03:00
Общество

Во Владимире пройдут лекции ведущих российских ученых

Первая встреча состоится 20 сентября в 18.00 в "Палатах"
Валерия ПРОНИНА
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В рамках нового проекта «Музейный лекторий» пройдут открытые лекции ведущих российских ученых. Идея проекта родилась в ходе обсуждения планов развития музея-заповедника с Обществом друзей музея. Первая встреча состоится 20 сентября 2019 года. Гостем музея станет Денис Пежемский – ведущий российский антрополог и археолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, директор Центра палеоэтнологических исследований. Тема лекции: «Образ предков - сквозь века: многообразие исторического в организме человека».

На счету Дениса Пежемского более 100 научных работ. Известность ученому принесли участие в работе Церковной комиссии по «екатеринбургским останкам», работы по проблемам реконструкции облика древнерусских князей.

Встреча состоится в "Палатах" 20 сентября в 18.00. Вход по бесплатным билетам, количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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