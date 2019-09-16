Ночью во Владимире мужчина разбил 20 припаркованных машин

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-16T16:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября около полуночи неизвестный мужчина разбил лобовые стекла припаркованных на Суздальском проспекте машин. Он методично колотил автомобили, припаркованные на улице от гипермаркета "Глобус" до пересечения Суздальского проспекта с улицей Комиссарова. В паблике "Подслушано владимирских автомобилистов" сообщается, что погромщик оказался "лицом нерусской национальности". Его задержали увидевшие инцидент таксисты.

На данный момент известно, что полиция уже установила личность подозреваемого. Примечательно, что путь погромщика пролегал в непосредственной близости от здания ОП № 3 ОВД УМВД РФ по городу Владимиру.

ИСТОЧНИК KP.RU