2019-09-16T15:48:43+03:00
Происшествия

Молодые парни из Собинки украли мотоцикл

Транспорт нашли в одном из местных автосервисов
Ирина Мальцева
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Два приятеля из Собинки, которым уже исполнилось по 21 году, украли мотоцикл, припаркованный около одного из домов в городе. Владелец, обнаружив пропажу, поспешил в дежурную часть, и полицейские через несколько дней отыскали технику в одном из местных автосервисов. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленников отыскали, они сознались. Как рассказали друзья, недорогой мотоцикл, стоивший двадцать тысяч рублей, они планировали оставить себе и кататься. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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