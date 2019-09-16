Владимирские гимнасты выиграли 4 медали на кубке мира
Воспитанники Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали этапа Кубка мира, который проходил с 13 по 15 сентября в столице Франции Париже.
Анастасия Агафонова, обойдя соперниц из Украины, стала лучшей в упражнениях на бревне. Также наша гимнастка выиграла серебряную медаль на разновысоких брусьях. Владимирец Кирилл Прокопьев стал вторым в упражнениях на коне и третьим – в вольных упражнениях.
В общей сложности в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике приняли участие спортсмены из 40 стран. В состав российской сборной вошли шесть человек, пять из которых – владимирские гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Николай Куксенков и Александр Карцев.
ИСТОЧНИК KP.RU