Владимирские гимнасты выиграли 4 медали на кубке мира

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-16T15:36:09+03:00

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Воспитанники Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали этапа Кубка мира, который проходил с 13 по 15 сентября в столице Франции Париже.

Анастасия Агафонова, обойдя соперниц из Украины, стала лучшей в упражнениях на бревне. Также наша гимнастка выиграла серебряную медаль на разновысоких брусьях. Владимирец Кирилл Прокопьев стал вторым в упражнениях на коне и третьим – в вольных упражнениях.

В общей сложности в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике приняли участие спортсмены из 40 стран. В состав российской сборной вошли шесть человек, пять из которых – владимирские гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Николай Куксенков и Александр Карцев.

ИСТОЧНИК KP.RU