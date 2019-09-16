2019-09-16T12:45:32+03:00
Общество

У средней владимирской семьи на квартплату уходит 11% всех расходов

Это больше, чем в среднем по России
Вероника ПАНИНА
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Агентство РИА Рейтинг выяснило, какую долю в расходах российских семей составляют коммунальные платежи и квартплата. Владимирская облсть в этом рейтинге оказалась на 62 месте - то есть в нижней половине, ближе к концу. Это значит, что мы тратим за оплату ЖКУ больше, чем средний россиянин.

Меньше всех тратят на коммуналку жители Дагестана, Ингушетии, Хакасии и Татарстана - от 4 до 5% всех расходов уходит на квартплату. Дороже всех квартира обходится в Магадане и на Камчатке - 14-15% общих расходов. Среднероссийская цифра - 9,6%, жители Владимирской области тратят на коммуналку 11,4% всех расходов, то есть почти на 2% больше среднего.

При этом за год доля расходов на коммунальные платежи выросла на 0,3%. Подчеркнем - не сама квартплата, а именно ее доля в общих расходах семьи. В абсолютных цифрах средняя квартира обходится среднему жителю Владимирской области в 3981 рубль в месяц.

Напомним, жилищные субсидии во Владимирской области полагаются тем жителям, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 22% общего семейного дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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