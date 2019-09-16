2019-09-16T10:48:20+03:00
Общество

Абуязид Манцигов впервые в истории владимирской греко-римской борьбы выиграл чемпионат мира

Он победил на турнире в Казахстане
Алексей СУХОВ
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Абуязид Манцигов вместе с тренером Надиром Магомедовым.Абуязид Манцигов вместе с тренером Надиром Магомедовым.
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Абуязид Манцигов, представлявший Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане, впервые в истории владимирского спорта завоевал титул победителя этих соревнований.

Манцигов стал обладателем золотой награды в весе "до 72 кг", уверенно выиграв пять схваток с соперниками из Кореи (0:9), Болгарии (0:6), Армении (0:4), Венгрии (0:8) и Узбекистана (0:9). Всего в весовой категории Манцигова выступали 25 спортсменов.

Чемпиона мира по спортивной борьбе, включающий соревнования по греко-римской, вольной и женской борьбе, проходит с 14 по 22 сентября в столице Казахстана городе Нур-Султане. Сборную России по греко-римской борьбе представляют 10 человек в различных весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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