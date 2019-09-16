Владимирское "Торпедо" обыграло дубль московского "Локомотива"
И вернулось на третье место
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В воскресенье владимирское "Торпедо" в рамках девятого тура ПФЛ в зоне "Запад" дома принимало московский "Локо-Казанку". Игра завершилась победой черно-белых со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отличились Дмитрий Хохлов и Александр Мясников. У гостей гол забил Николай Титков.
После девяти туров "Торпедо" идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита-2" на три очка. Впереди у "Торпедо" выездная игра со старейшим клубом страны "Знамя Труда" из Орехово-Зуево - одним из аутсайдеров турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU