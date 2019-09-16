В Судогодском районе несколько семей, использовавших материнский капитал, не включили детей в долевую собственность

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-16T10:12:23+03:00

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По данным областной прокуратуры, несколько семей из Судогодского района при переоформлении жилого помещения в общую долевую собственность, не включили туда детей, хотя обязаны были это сделать при использовании материнского капитала.

Учитывая, что дети сами в суд, естественно, не подавали, защитой их прав занялась прокуратура. Орган направил в суд 10 исковых заявлений, в которых он потребовал от родителей быстро перераспределить долевую собственность на своих детей.

5 исков прокурора района рассмотрено судом и удовлетворено, 5 - пока еще находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU