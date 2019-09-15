2019-09-15T13:18:49+03:00
Общество

Вязниковская компания ООО "ЭкоТех" складирует мусор на чужой земле и экономит на огнетушителях

Прокуратура проверила вязниковскую свалку возле деревни Поздняково
Елена Масленникова
Поделиться:
Прокуратура проверила мусорный полигон в Вязниковском районе возле деревни ПоздняковоПрокуратура проверила мусорный полигон в Вязниковском районе возле деревни ПоздняковоФото: Предоставлено прокуратурой Владимирской области
Изменить размер текста:

На основании договора аренды "ЭкоТех" имеет право складировать мусор на земельном участке площадью 12 тысяч кв.метров. Но в результате прокурорской проверки выяснилось, что мусоровывозящая компания самовольно заняла еще два смежных участка. Мусор "ЭкоТех" начал незаконно сваливать на землях сельхозназначения и лесного фонда. Кроме того, представители надзорного ведомства установили, что "ЭкоТех" нарушает требования пожарной безопасности. У водителя, который работал на пожарной автомашине, не было спецподготовки, а на территории мусорного полигона прокуратура недосчиталась огнетушителей. Также мусоровывозящая компания не обеспечила надлежащую очистку территории свалки от сухой травы и горючих материалов. На генерального директора ООО "ЭкоТех" и саму компанию возбудили два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24