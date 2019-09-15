В Судогде пьяный водитель спровоцировал аварию: пострадал 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-15T11:46:17+03:00

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ДТП произошло 14 сентября в Судогде на улице Чапаева, у дома 1. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Митсубиси Лансер", находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку и врезался в "Део Матиз". Удар был такой сильный, что "Лансер" перевернулся. Малолитражкой управляла молодая женщина. Вместе с ней в машине ехал 6-летний ребенок. В результате аварии, и мама, и малыш получили травмы. Их отправили на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU