В Кольчугино будут судить местного жителя за то, что его пес покусал женщину
В качестве компенсации морального вреда потерпевшая намерена отсудить 90 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Со слов потерпевшей, в апреле этого года на нее набросилась и покусала крупная собака неизвестной породы. Жительница Кольчугино проходила мимо дома. Зверь выскочил без намордника и сопровождения хозяина. Без видимой причины собака набросилась на жительницу Кольчугино , прокусив одежду и схватив сначала за левую ногу, а затем за правый бок. Потерпевшая испытала сильный шок и физическую боль. Ее здоровью был нанесен легкий ущерб. Женщина просит суд взыскать с хозяина пса 90 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU