Во Владимирской области завершился первый тур всероссийского конкурса романсов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-14T16:14:26+03:00

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Причем вокалисты прислали свои видеозаписи из 25 регионов России, Республики Беларусь и даже из Китая и Японии. В результате отборочного тура ко второму этапу конкурса было допущено 50 участников в двух номинациях - "Классический романс" и "Городской романс".

Напомним, что всероссийский конкурс исполнителей русского романса существует с 1995 года. Этот большой праздник музыки, проходящий раз в три года, пользуется устойчивым спросом. С каждым разом растет уровень профессиональной подготовки участников, увеличивается и объем работы жюри. По сравнению с предыдущими конкурсами отбор во второй тур получился более жестким.

Все участники конкурса, работают в концертных организациях, театрах и других профессиональных учреждениях, но также среди них есть студенты и несколько любителей. Каждому из них во втором туре предстоит исполнить по три романса, а членам жюри прослушать в общей сложности 150 романсов. Второй тур пройдет как и первый - в областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU