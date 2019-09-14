В Гусь-Хрустальном бездомный сгорел в заброшенном автомобиле

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-14T15:36:37+03:00

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Трагический случай произошел в Гусь-Хрустальном 13 сентября. На улице Менделеева погиб человек.

Бездомный сгорел в заброшенном автомобиле. Сигнал о горящем транспорте в МЧС поступил в 19.10. Автобиль без колес располагался неподалеку от дома №17а. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, на место возгорания выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона - 8 человек и три единицы техники. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В горящем автомобиле сгорел человек. Как пишут очевидцы в соцсетях, скорее всего, в машине погиб бездомный, который просто решил погреться и развел костер внутри транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU