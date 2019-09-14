Владимирские онкологи добились ремиссии у пациента с IV стадией рака гортаноглотки

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-14T12:09:09+03:00

Врачи сделали операцию, которая длилась пять часов

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В феврале прошлого года в Областной клинический онкологический диспансер поступил пациент с IV стадией рака гортаноглотки. Обширные метастазы в лимфатические узлы шеи образовали крупное опухолевидное новообразование размером 15х8 см.

Заведующий отделением опухолей головы и шеи, врач-хирург, онколог Алексей Данилов принял решение провести сложную операцию. Доктор удалил клетчатку шеи с окружающими тканями от челюсти до ключицы. При этом образовавшийся дефект был восполнен лоскутом ткани с передней грудной стенки самого пациента.

Операция длилась пять с половиной часов и прошла благополучно. Затем пациенту провели курс химиолучевой терапии, благодаря которому удалось излечить первичную опухоль гортаноглотки.

В августе этого года владимирские онкологи отметили ремиссию.

Высокотехнологичные операции стали выполняться с 2016 года после открытия хирургического корпуса и нового отделения опухолей головы и шеи. Отделение возглавил врач-хирург высшей квалификационной категории, онколог Алексей Данилов, который переехал в наш город из Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU