2019-09-14T09:36:28+03:00
Общество

Владимир Сипягин передумал ликвидировать "Корпорацию развития Владимирской области"

В ней поменялось руководство - в него вошли два вице-губернатора
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Когда Владимир Сипягин только был избран губернатором Влаимирской области, он принял решение о закрытии "Корпорации развития Владимирской области". Однако год спустя на заседании коллегии департамента имущественных и земельных отношений 10 сентября это решение было отменено.

На нем приняли решение о прекращении добровольной ликвидации корпорации. Там же был избран новый совет директоров организации, в остав которой вошли:

1) Александр Байер, врио заместителя Губернатора Владимирской области;

2) Максим Брусенцов, врио первого заместителя Губернатора Владимирской области;

3) Константин Давыдов, заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности;

4) Надежда Долинская, и.о. директора департамента строительства и архитектуры;

5) Павел Панфилов, директор департамента имущественных и земельных отношений.

Генеральным директором корпорации избран 47-летний Дмитрий Аксенов. На заседании коллегии ему назначили ежемесячный оклад в размере 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мелехово на месте гибели подростков поставят светофор и "лежачих полицейских"
Во Владимирской области прошел всероссийский молодежный саммит "Политический рубеж"
66-летний александровец спрятал в кофе шприцы с гашишным маслом
Жителям Александрова незаконно добавили 550 рублей в коммунальные платежи
В ДТП с участием велосипедистов во Владимирской области погибли 5 человек
Бывшего гендиректора ВСМЗ Игоря Конышева отпустят из-под домашнего ареста
Во Владимирской области выбрали мусорного оператора в западной зоне
Полиция установила личность женщины, которую сбил мотоциклист во Владимире на улице Гагарина
Мэр Коврова официально ушел в отставку
ДТП в Коврове: пострадал 10-летний ребенок
Клиенты ВТБ в ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
ВТБ во Владимире выпустил более 45 тысяч карт «Мир»
В Юрьев-Польском мужчина угнал машину, угрожая ножом водителю
В центре Владимира мотоциклист насмерть сбил бабушку и скрылся
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
Во Владимире откроется художественная выставка Владимира и Тамары Миодушевских
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Во Владимире открывается выставка, посвященная Алексею Фатьянову
В Судогодском районе женщина зарезала сожительницу своего бывшего мужа
Из-за съемок фильма в Суздале в субботу перекроют центральную улицу
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать мясную и рыбную продукцию