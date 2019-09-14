Владимир Сипягин передумал ликвидировать "Корпорацию развития Владимирской области"
Когда Владимир Сипягин только был избран губернатором Влаимирской области, он принял решение о закрытии "Корпорации развития Владимирской области". Однако год спустя на заседании коллегии департамента имущественных и земельных отношений 10 сентября это решение было отменено.
На нем приняли решение о прекращении добровольной ликвидации корпорации. Там же был избран новый совет директоров организации, в остав которой вошли:
1) Александр Байер, врио заместителя Губернатора Владимирской области;
2) Максим Брусенцов, врио первого заместителя Губернатора Владимирской области;
3) Константин Давыдов, заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности;
4) Надежда Долинская, и.о. директора департамента строительства и архитектуры;
5) Павел Панфилов, директор департамента имущественных и земельных отношений.
Генеральным директором корпорации избран 47-летний Дмитрий Аксенов. На заседании коллегии ему назначили ежемесячный оклад в размере 80 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU