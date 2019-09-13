Жителям Александрова незаконно добавили 550 рублей в коммунальные платежи

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-13T16:50:08+03:00

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В августе жители города Александрова обратились в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Владимирской области. Они сообщили о незаконном начислении платы за проведение диагностики внутридомового газового оборудования. Собственники каждой квартиры должны были заплатить 550 рублей дополнительно.

Выяснилось, что основой для этих начислений послужил протокол собрания, на котором жители якобы приняли решение об оплате указанной услуги. Однако при выезде сотрудника управления в Александров было установлено, что собрание по вопросу дополнительных начислений не проводилось, а подписи собственников подделаны или же взяты из других протоколов.

Материал проверки направлен в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU