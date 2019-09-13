2019-09-13T15:45:55+03:00
Происшествия

В ДТП с участием велосипедистов во Владимирской области погибли 5 человек

Всего за 8 месяцев зафиксировано 70 таких аварий
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На этой неделе во Владимире сотрудники ГИББД провели профилактический рейд по нарушениям правил дорожного движения велосипедистами. Инспектора дежурили на перекресте проспекта Ленина и улицы Офицерской, останавливали велосипедистов и выясняли, знают ли они правила и соблюдают ли их.

Выяснилось, что знать - знают, а вот соблюдать не спешат. Самое частое нарушение - переезд на велосипеде по пешеходному переходу. Напомним, по ПДД на велосипеде можно ехать по переходу, только если там есть специальная разметка и знак. Во Владимире так не оборудован ни один переход. Поэтому каждый водитель «двухколесного друга» должен переходить дорогу пешком, ведя велосипед рядом. Особенно часто нарушают это правило подростки.

Вообще велосипедисты на дорогах не очень осторожны. По данным Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2019 года во Владимирской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых погибли 5 человек. Причинами этих аварий стали такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, а также проезд на велосипеде через пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
66-летний александровец спрятал в кофе шприцы с гашишным маслом
Жителям Александрова незаконно добавили 550 рублей в коммунальные платежи
Бывшего гендиректора ВСМЗ Игоря Конышева отпустят из-под домашнего ареста
Во Владимирской области выбрали мусорного оператора в западной зоне
Полиция установила личность женщины, которую сбил мотоциклист во Владимире на улице Гагарина
Мэр Коврова официально ушел в отставку
ДТП в Коврове: пострадал 10-летний ребенок
Клиенты ВТБ в ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
ВТБ во Владимире выпустил более 45 тысяч карт «Мир»
В Юрьев-Польском мужчина угнал машину, угрожая ножом водителю
В центре Владимира мотоциклист насмерть сбил бабушку и скрылся
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
Во Владимире откроется художественная выставка Владимира и Тамары Миодушевских
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Во Владимире открывается выставка, посвященная Алексею Фатьянову
В Судогодском районе женщина зарезала сожительницу своего бывшего мужа
Из-за съемок фильма в Суздале в субботу перекроют центральную улицу
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать мясную и рыбную продукцию