В ДТП с участием велосипедистов во Владимирской области погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-13T15:45:55+03:00

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На этой неделе во Владимире сотрудники ГИББД провели профилактический рейд по нарушениям правил дорожного движения велосипедистами. Инспектора дежурили на перекресте проспекта Ленина и улицы Офицерской, останавливали велосипедистов и выясняли, знают ли они правила и соблюдают ли их.

Выяснилось, что знать - знают, а вот соблюдать не спешат. Самое частое нарушение - переезд на велосипеде по пешеходному переходу. Напомним, по ПДД на велосипеде можно ехать по переходу, только если там есть специальная разметка и знак. Во Владимире так не оборудован ни один переход. Поэтому каждый водитель «двухколесного друга» должен переходить дорогу пешком, ведя велосипед рядом. Особенно часто нарушают это правило подростки.

Вообще велосипедисты на дорогах не очень осторожны. По данным Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2019 года во Владимирской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых погибли 5 человек. Причинами этих аварий стали такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, а также проезд на велосипеде через пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU