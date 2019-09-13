Бывшего гендиректора ВСМЗ Игоря Конышева отпустят из-под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-13T15:38:43+03:00

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17 сентября заканчивается срок пребывания под домашним арестом бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, однако следствие не стало направлять ходатайство о продлении срока его ареста. В ближайшее время Конышев выйдет на свободу под подписку о невыезде.

Ранее из-под домашнего ареста вышел бывший заместитель генерального директора ВСМЗ Александр Трушинский. Октябрьский районный суд города Владимира не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста, так как следственные действия в отношении зама Конышева уже завершены.

Напомним, Игоря Конышева и Алекандра Трушинского подозревают в хищении 4 миллионов рублей при создании нового сайта ВСМЗ, а также присвоении более 300 тысяч рублей при разработке нового логотипа музея. Отметим, что на этой неделе ВСМЗ представил еще один новый логотип, вызвавший не меньше вопросов, чем творение эпохи правления Игоря Конышева.

ИСТОЧНИК KP.RU