2019-09-13T10:52:13+03:00
Политика

Мэр Коврова официально ушел в отставку

Вместо Анатолия Зотова "рулить" городом будет его заместитель Юрий Морозов
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 сентября ковровский горсовет шестого созыва принял отставку главы администрации города Анатолия Зотова. Вместо него врио мэра города станет его заместитель по ЖКХ Юрий Морозов. Отметим, что Морозов также претендует на должность главы города в конкурсе. Победителя из двух кандидатов выберет новый состав горсовета.

На выборах 8 сентября Анатолий Зотов был избрал депутатом ковровского горсовета седьмого созыва. Нового мэра депутаты изберут на позднее 9 октября на первом заседании в новом составе. Дата этого заседания на данный момент не назначена, ее определит руководитель местной избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с участием велосипедистов во Владимирской области погибли 5 человек
Бывшего гендиректора ВСМЗ Игоря Конышева отпустят из-под домашнего ареста
Во Владимирской области выбрали мусорного оператора в западной зоне
Полиция установила личность женщины, которую сбил мотоциклист во Владимире на улице Гагарина
ДТП в Коврове: пострадал 10-летний ребенок
Клиенты ВТБ в ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
ВТБ во Владимире выпустил более 45 тысяч карт «Мир»
В Юрьев-Польском мужчина угнал машину, угрожая ножом водителю
В центре Владимира мотоциклист насмерть сбил бабушку и скрылся
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
Во Владимире откроется художественная выставка Владимира и Тамары Миодушевских
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Во Владимире открывается выставка, посвященная Алексею Фатьянову
В Судогодском районе женщина зарезала сожительницу своего бывшего мужа
Из-за съемок фильма в Суздале в субботу перекроют центральную улицу
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать мясную и рыбную продукцию