Мэр Коврова официально ушел в отставку

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-13T10:52:13+03:00

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12 сентября ковровский горсовет шестого созыва принял отставку главы администрации города Анатолия Зотова. Вместо него врио мэра города станет его заместитель по ЖКХ Юрий Морозов. Отметим, что Морозов также претендует на должность главы города в конкурсе. Победителя из двух кандидатов выберет новый состав горсовета.

На выборах 8 сентября Анатолий Зотов был избрал депутатом ковровского горсовета седьмого созыва. Нового мэра депутаты изберут на позднее 9 октября на первом заседании в новом составе. Дата этого заседания на данный момент не назначена, ее определит руководитель местной избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU