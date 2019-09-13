2019-09-13T10:21:46+03:00
Происшествия

ДТП в Коврове: пострадал 10-летний ребенок

Мальчика госпитализировали
Елена Масленникова
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..Фото: ВКонтакте
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12 сентября вечером в городе Коврове произошло очередное ДТП с участием ребенка. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, авария случилась на улице Абельмана, рядом со школой №2. Водитель «Киа Соренто» сбил 10-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу. Мальчику понадобилась госпитализация. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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