ДТП в Коврове: пострадал 10-летний ребенок
Мальчика госпитализировали
.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:
12 сентября вечером в городе Коврове произошло очередное ДТП с участием ребенка. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, авария случилась на улице Абельмана, рядом со школой №2. Водитель «Киа Соренто» сбил 10-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу. Мальчику понадобилась госпитализация. Полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU