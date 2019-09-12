В Юрьев-Польском мужчина угнал машину, угрожая ножом водителю

12 Сент. 17:38 2019-09-12T17:39:02+03:00

Преступник просил отвезти его в соседнее село. Но водитель, испугавшись, вышел из машины

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В конце августа в полицию обратился 43-летний местный житель. Мужчина сказал, что у него угнали автомобиль «Лада-219110». Потерпевший стал объяснять, что встретил на дороге незнакомца, который остановил машину и стал угрожать ножом. Преступник просил водителя отвезти его в соседнее село. Водитель, испугавшись, вышел из машины. Тогда обвиняемый угнал авто.

По данным УМВД, преступника - 41-летнего жителя Юрьев-Польского района - задержали через несколько часов. Он пояснил свои действия алкогольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия).

ИСТОЧНИК KP.RU