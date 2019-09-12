В центре Владимира мотоциклист насмерть сбил бабушку и скрылся

12 Сент. 16:54 2019-09-12T17:20:56+03:00

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12 сентября в районе 16.30 на улице Гагарина пожилая женщина хотела перейти на другую сторону тротуара. Скорее всего, к параллельной остановке. Но не стала делать большой крюк к регулируемому переходу, а пошла напрямик, через трассу.

Как сообщили в ГИБДД, женщину сбил мотоциклист. Она скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия. По предварительным данным, мотоциклист скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU