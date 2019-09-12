В центре Владимира мотоциклист насмерть сбил бабушку и скрылся
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
"Типичный Владимир"
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12 сентября в районе 16.30 на улице Гагарина пожилая женщина хотела перейти на другую сторону тротуара. Скорее всего, к параллельной остановке. Но не стала делать большой крюк к регулируемому переходу, а пошла напрямик, через трассу.
Как сообщили в ГИБДД, женщину сбил мотоциклист. Она скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия. По предварительным данным, мотоциклист скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU