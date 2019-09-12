Во Владимире откроется художественная выставка Владимира и Тамары Миодушевских

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-12T16:05:32+03:00

Она посвящена артистам и куклам, героям и авторам, художникам, композиторам и литературным персонажам

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13 сентября в Областном доме работников искусств откроется выставка Владимира и Тамары Миодушевских "Театр жизни". Она посвящена артистам и куклам, героям и авторам, художникам, композиторам и литературным персонажам.

Владимир Георгиевич Миодушевский – российский режиссёр, драматург, художник, поэт, заслуженный артист России. Более 25 лет возглавлял Владимирский областной театр кукол. Поставил более 70 спектаклей, автор 30 пьес, из которых 25 поставлено в театрах страны. Издано 8 книг его стихов и рассказов, проведено 11 выставок картин.

Тамара Владимировна Миодушевская – член Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Русского географического общества, детский поэт и скетч-художник. Училась во Владимирской художественной школе, окончила ННГУ им. Лобачевского, работает в федеральной прессе.

Увидеть выставку, где представлены живописные пастели, смогут все гости ОДРИ – она будет работать до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU