В Судогодском районе женщина зарезала сожительницу своего бывшего мужа

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-12T13:22:12+03:00

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После развода супруги остались проживать в одном доме. Через какое-то время у мужчины появилась сожительница и они переселились в баню. Так как троице приходилось существовать на одной территории, это периодически приводило к конфликтам. Бывшая жена не раз просила бывшего мужа « не мелькать перед глазами» и съехать. Но мужчина не прислушался. 11 сентября все трое оказались во дворе дома, и женщины снова поссорились. Бывшая супруга нанесла своей сопернице ножевое ранение. Женщина скончалась. Подозревая призналась, что устала слушать оскорбления в адрес детей и внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU