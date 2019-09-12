Владимирцам расскажут, как правильно выбрать мясную и рыбную продукцию

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-12T12:57:24+03:00

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С 11 по 25 сентября будет работать "горячая линия" по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и сроках годности. По всем интересующим вопросам можно позвонить по номеру 8 800 555 49 43.

На вопросы жителей области ответят специалисты отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону (4922) 45-10-70 с 10.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU