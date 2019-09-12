Жителей Владимирской области приглашают принять участие в "Осенней неделе добра"

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-12T12:35:11+03:00

Она пройдет с 7 по 20 октября

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В течение двух недель добровольцы будут организованно оказывать социальную помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким престарелым гражданам, проводить благоустройство воинских мемориалов. Помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам и детям-сиротам. Участвовать в мероприятиях по благоустройству населённых пунктов, памятных мест, знаков и прилегающих территорий, проводить акции в детских домах.

Для участия в «Осенней неделе добра» необходимо до 7 октября направить заявку в комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области на e-mail: kpm@avo.ru с пометкой «Осенняя неделя добра», а также подать заявку на участие в единой информационной системе «Добровольцы России» по адресу.

Дополнительную информацию можно получить в комитете по молодёжной политике по телефону (4922) 32-38-07, главный специалист-эксперт Зверева Екатерина Евгеньевна.

ИСТОЧНИК KP.RU