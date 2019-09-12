Владимирских осужденных оштрафовали за татуировки с нацисткой символикой
Заключенные ими публично хвастались друг перед другом
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Прокуратура проверила исправительные учреждения на соблюдение закона о противодействии экстремизму. Представители надзорного ведомства установили, что некоторые осужденные в колониях публично демонстрировали свои татуировки, содержащие элементы нацисткой символики.
За демонстрацию запрещенной свастики осужденным теперь придется заплатить штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU