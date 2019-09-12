2019-09-12T11:37:17+03:00
Общество

Лето во Владимире закончится к выходным

Первая половина сентября на 1 градус не дотянула до абсолютного рекорда тепла
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Сентябрь во Владимирской области как будто решил компенсировать жителям региона несуразно холодное лето (напомним, июль в регионе был самым холодным за последние 50 лет).

А вот начало осени выдалось почти рекордно теплым. Средняя температура воздуха - на 4 градуса выше нормы, при этом вообще не было дождей (а обычно бывает от 3 до 6 дождливых дней).

Но до рекорда сентябрь все-таки чуть-чуть не дотянул. Даже уходящая неделя с абсолютно летней жарой - каждый день хоть немного, но уступал абсолютному максимуму температуры за все время наблюдений на какие-то доли градуса.

Например, 11 сентября - в самый теплый день этой осени - было 25,8 градуса выше нуля. А рекорд - 26,1 градуса (1952 год). Накануне, 10 сентября, было +25, а рекорд - 25,1 градуса (1977 год). И так далее.

Но «осеннее лето» неизбежно кончилось. Уже в субботу, 14 сентября, во Владимир вернется климатическая норма, будет +15 днем, +5 ночью и пойдут дожди. Следующая неделя будет умеренно теплой - +12...+15 градусов, и в основном солнечной. А к концу сентября уже обещают заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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