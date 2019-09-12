Жительница Гороховца продала квартиру и лишилась денег с кредитной карты

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-12T10:24:06+03:00

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Гороховчанка обратилась в полицию, когда на ее телефон стали приходить сообщения об активации кредитной банковской карты и списании с нее денег, при этом женщина никогда этим счетом не пользуется. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в ходе расследования выяснилось, что пластиковая карта финансово-кредитной организации была направлена по почте на адрес квартиры, которую женщина не так давно продала. Банковскую карту в почтовом ящике обнаружила новая двадцатишестилетняя обитательница квартиры. Она активировала карту по телефону, воспользовавшись личными данными, которые бывшая владелица указала в договоре купли-продажи жилья. Несколько недель молодая женщина покупала в магазинах, используя чужую банковскую карту, потратив в общей сложности восемьдесят тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части. 3 статьи 158 УК РФ - кража с банковского счета, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU