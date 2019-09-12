Сегодня владимирцев приглашают написать Общегородской диктант

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-12T10:23:06+03:00

Впервые его можно писать и в удаленном режиме

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Сегодня, 12 сентября, во Владимире пройдет очередной, уже 19-й Общегородской диктант. Его проведет Областная научная библиотека в рамках празднования Международного дня грамотности, при участии кафедры русского языка Педагогического института ВлГУ.

В отличие от всероссийского Тотального диктанта, текст к которому каждый раз пишется специально кем-то из ныне живущих писателей, тексты для Общегородских диктантов выбирают из произведений писателей-классиков. В этот раз диктант будет посвящен 90-летию писателя Василия Шукшина и, соответственно, диктовать будут отрывок из его книги. «Диктаторами» будут опытные преподаватели кафедры русского языка Педагогического института.

Все участники, как обычно, получат сертификаты, а победители - призы. Из необычного - написать диктант можно будет не только в Областной научной библиотеке, но и у себя дома, в режиме онлайн. Для этого необходимо:

скачать фирменный бланк Общегородского диктанта и распечатать его;

12 сентября в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта;

писать текст диктанта от руки на фирменном бланке;

на следующий день, 13 сентября, принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 14:00 и получить персональный порядковый номер;

тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14:00 13 сентября и получить индивидуальный номер участника на указанную электронную почту.

Результаты проверки диктанта будут на сайте библиотеки library.vladimir.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU