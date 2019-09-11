2019-09-11T16:44:01+03:00
Общество

Владимирская улица Поисковая оказалась не единственной в России

И далеко не первая, названная в честь фирмы
Артём Черепанов
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Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем Телеграм-канале сообщил, что улица Поисковая во Владимире - не первая улица с таким названием в России. Дизайнер нашел три таких топонима в стране. Нам удалось найти улицу Поисковую в Лабытнанги в ХМАО.

Отметим, что администрация города Владимира ранее сообщила, что название улицы Поисковой станет уникальным для страны топонимом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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