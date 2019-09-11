Владимирская улица Поисковая оказалась не единственной в России
И далеко не первая, названная в честь фирмы
Изменить размер текста:
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем Телеграм-канале сообщил, что улица Поисковая во Владимире - не первая улица с таким названием в России. Дизайнер нашел три таких топонима в стране. Нам удалось найти улицу Поисковую в Лабытнанги в ХМАО.
Отметим, что администрация города Владимира ранее сообщила, что название улицы Поисковой станет уникальным для страны топонимом.
ИСТОЧНИК KP.RU