В Муроме объявили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-10T17:51:16+03:00

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В Дмитриевской слободе лиса напала на собаку, а владелец, услышав шум, не растерялся и подстрелил бешеное животное. После того, как заболевание подтвердили специалисты по результатам анализов, в городе объявили карантин по бешенству, который продлится до 20 октября. В это время в округе запрещено устраивать выставки собак и кошек. Вывозить любимцев из города и продавать. Также проводится вакцинация домашних любимцев, которую можно сделать бесплатно в «Муромской станции по борьбе с болезнями животных».

ИСТОЧНИК KP.RU