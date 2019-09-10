2019-09-10T17:35:41+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на посадку леса

Акция состоится 14 сентября в 10.00 за совхозом "Вышка"
Валерия ПРОНИНА
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14 сентября, в субботу, жителей и гостей города Владимира приглашают принять участие во всероссийской акции «Живи, лес!». На особо охраняемой природной территории, в Дендрарии парка «Дружба», будет посадка нескольких десятков саженцев лесных культур, в том числе – краснокнижных растений. Начало акции – в 10 часов.

Все жителей региона могут присоединиться к акции «Живи, лес!» и своим личным участием способствовать сохранению владимирских лесов. Информацию о точном месте и дате проведения следующей акции «Живи, лес!» граждане могут получить в своих лесничествах по месту жительства, а также на сайте департамента лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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