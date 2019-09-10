2019-09-10T16:17:53+03:00
Общество

Жительница Вязников незаконно зарегистрировала мигранта в заброшенном доме

Сейчас в отношении горожанки возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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В марте жительница Вязников зарегистрировала гражданина одного из соседних государств в своей квартире, расположенной в заброшенном, непригодном для проживания доме на максимально установленный трехмесячный срок. В этом месте иностранец не проживал, и это выяснилось в августе, когда его задержали сотрудники полиции в райцентре. За нарушение правил режима пребывания на территории РФ приезжего оштрафовали на две тысячи рублей и депортировали. А в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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